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كندا تمنح إقامات دائمة لـ90 ألف أجنبي ساهموا في مواجهة كورونا

منذ 21 دقيقة
كندا تسجل إصابات جديدة بكورونا

كندا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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قررت السلطات الكندية، الأربعاء، منح الإقامة الدائمة لأكثر من 90 ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط الأمامية خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 وساعدوا في علاج المصابين.

وبرنامج الإقامات الدائمة الذي دخل حيز التنفيذ منذ 9 مايو مخصص للعاملين في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال المتاجر والمزارع وسائقي الحافلات، إضافة إلى الخريجين الذين نالوا شهادات في السنوات الأربع الماضية.

وقال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، إن هذا الإجراء يساعد كندا على تحقيق هدفها المتمثل في استقبال أكثر من 400 ألف مهاجر هذا العام، لتعويض انخفاض معدل الهجرة خلال العام الماضي بعد إغلاق الحدود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “لقد سلط الوباء الضوء على المساهمات الرائعة للوافدين الجدد”.

كما أشار إلى أن “هذه السياسات الجديدة سوف تساعد هؤلاء الذين لديهم وضعيات مؤقتة على التخطيط لمستقبلهم في كندا ولعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي ومساعدتنا على إعادة البناء بشكل أفضل”.

وتوجه إلى مستحقي الإقامات بالقول: “قد يكون وضعكم مؤقتا، لكن مساهماتكم دائمة (…) ونريدكم أن تبقوا”.

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