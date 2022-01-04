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كندا تمنح تعويضا لأسر من ضحايا طائرة أسقطتها إيران

4 - يناير - 2022
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 9:33 صباحًا
مبنى محكمة تورونتو في كندا

مبنى محكمة تورونتو في كندا

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منحت محكمة في أونتاريو الكندية، أكثر من 107 ملايين دولار كندي لأسر ستة ضحايا، لقوا مصرعهم في حادثة إسقاط الجيش الإيراني لطائرة ركاب قبل عامين.

وفي قرار صدر عام 2021، وجد قاضي محكمة أونتاريو العليا، إدوارد بيلوبابا، أن الصواريخ الإيرانية التي أسقطت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 في 8 يناير 2020، تم إطلاقها عمدا في وقت لم يكن فيه نزاع مسلح في المنطقة.

ونتيجة لذلك، وجد القاضي أن الحادثة تشكل عملا إرهابيا من شأنه أن يبطل حصانة إيران ضد التقاضي المدني، مما يمهد الطريق أمام أقارب القتلى للمطالبة بتعويضات من إيران.

وأسقطت إيران طائرة الركاب في يناير 2020. ولقي جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 حتفهم، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 يحملون الإقامة الدائمة بكندا.

وقال بيلوبابا، في أحدث حكم بتاريخ 31 ديسمبر: “هذه المحكمة تدرك جيدا أن التعويضات عن الأضرار هي بديل ضعيف للأرواح التي فقدت. لكن المكافأة المالية هي العلاج الوحيد الذي يمكن أن تقدمه محكمة مدنية”.

ولم يتضح على الفور كيف يمكن جمع الأموال من إيران.

ووصف بيان للمحامين قرار التعويض بأنه “غير مسبوق في القانون الكندي”.

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