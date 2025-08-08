السبت 14 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي

منذ 10 دقائق
النفط الروسي

قالت وزارة المالية الكندية في بيان اليوم الجمعة إن الحكومة الكندية وبعض أوثق حلفائها يعتزمون خفض سقف سعر النفط الروسي بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا.

أفاد البيان بأن كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيخفضون سقف سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار.

وبذلك تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللذين أعلنا في يوليو تموز عن خفض سقف سعر الخام الروسي، في إطار استهدافهما إيرادات موسكو النفطية وزيادة الضغط عليها بسبب الحرب.

وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين “بخفض سقف سعر النفط الخام الروسي، تصعد كندا وشركاؤها الضغط الاقتصادي، وتقيد مصدرا حيويا لتمويل الحرب الروسية غير الشرعية”.

    المصدر :
  • رويترز

