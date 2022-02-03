كندا: سنرسل تعزيزات عسكرية إلى بولندا ودول البلطيق

من المقرر أن تقوم الحكومة الكندية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى كل من بولندا ودول البلطيق، تزماناص مع التوترات الأمنية في المنطقة.

وقد أعربت وزيرة الدفاع الكندية آنيتا أناند خلال زيارة للاتفيا الخميس أنّ قلق بلادها للغاية “إزاء تهديدات روسيا”.

وخلال زيارة لقاعدة أدازي حيث تقود بلادها وحدة عسكرية تكتية تابعة لحلف شمال الأطلسي، قالت أناند “علينا التفكير بإمكان أن ترسل كندا جنوداً إضافيين إلى بولندا ودول البلطيق”. وأضافت أنّ الوجود العسكري الكندي “في منطقة البلطيق مهمّ”، مشيرة إلى أنّ الوحدة العسكرية المتمركزة حالياً في لاتفيا تمثّل أكبر انتشار لجنود كنديين في الخارج.

وتابعت الوزيرة الكندية “نحن قلقون للغاية بشأن تهديدات روسيا”، مشدّدة على أنّ بلادها “ستواصل جهودها لضمان السلام والنظام في العالم، بما في ذلك من خلال دعم وحدة أراضي أوكرانيا”.

من جهة اخرى بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الازمة الاوكرانية، وخصوصا “الضمانات الامنية” التي تطالب بها موسكو، وذلك في مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، وفق ما أفاد الكرملين.