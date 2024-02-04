كندا: سنفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية وقادة حماس

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (الأحد 4-2-2024) إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت يوم الخميس عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، قالت جولي إن بعض المستوطنين “ستُفرض عليهم عقوبات… وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس”.

وأضافت بينما كانت تتحدث من أوكرانيا “نعمل بجد على ذلك… وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبا”.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن يوم الجمعة أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون الضفة ضمن دولتهم المستقلة، غير أن إسرائيل أنشأت فيها مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أشد اضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتصاعدت المواجهات هناك بشدة منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة.