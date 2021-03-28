كندا.. قتيل و5 إصابات في حادثة طعن بمدينة فانكوفر

قتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح في حادثة طعن داخل احدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر ، حسب ما أعلنت الشرطة الكندية .

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة الى انه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقال شبكة “سي بي سي” نقلا عن متحدثة انه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.