الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا.. قتيل و5 إصابات في حادثة طعن بمدينة فانكوفر

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 8:48 صباحًا
الشرطة الكندية- أرشيفية

الشرطة الكندية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح في حادثة طعن داخل احدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر ، حسب ما أعلنت الشرطة الكندية .

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة الى انه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقال شبكة “سي بي سي” نقلا عن متحدثة انه جرى نقل ستة أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

    المزيد من أخبار العالم

    ملك الأردن ولابيد
    ملك الأردن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمّان
    بطاقة مير المصرفية الروسية
    إيران تبدأ قريبا في استخدام بطاقات "مير" المصرفية الروسية
    ناقلة نفط إيرانية
    ناقلة إيرانية تستعيد جزءا من شحنة نفط صادرتها أمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟