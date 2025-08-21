كندا: كارني تحدث مع ترامب وناقشا "مسألة التجارة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء (نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس")

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان إن كارني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس وأجريا “محادثة مثمرة وواسعة النطاق” بشأن التحديات التجارية وغيرها من القضايا.

يأتي الاتصال في وقت تخوض فيه كندا والولايات المتحدة حربا تجارية، وهو أيضا أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ 30 يونيو \حزيران.

وقال مصدر حكومي كندي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، إن كارني هو من بادر بالاتصال.

وجاء في البيان أن الزعيمين، اللذين ناقشا أيضا صراعي أوكرانيا وقطاع غزة، اتفقا على الاجتماع مجددا قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وقال مكتب كارني إنه لا يستطيع التعليق عندما سُئل عما إذا كان الزعيمان يعتزمان التحدث مرة أخرى، أو أنهما سيلتقيان بالفعل.

وفي واشنطن، قال مسؤول في إدارة ترامب إن الزعيمين ناقشا التجارة.

وتجري كندا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العلاقات الاقتصادية والأمنية منذ شهور، لكن الجانبين لم يقتربا من التوصل إلى اتفاق.

وذكر البيان “ناقش الزعيمان التحديات التجارية الحالية والفرص والأولويات المشتركة في علاقة اقتصادية وأمنية جديدة”.

وفي أواخر يوليو\تموز، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الكندية إلى 35 بالمئة من 25 بالمئة على جميع المنتجات التي لا تشملها الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار البيت الأبيض إلى ما قال إنه عدم وقف كندا تهريب الفنتانيل أو معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الحواجز التجارية.