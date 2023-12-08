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كندا.. مانحون مسلمون يقاطعون الحكومة بسبب موقفها من غزة

منذ 39 دقيقة
برج السلام في كندا

برج السلام في كندا

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية (الجمعة 8-12-2023) إن مجموعة من كبار المانحين المسلمين في كندا قررت عدم جمع أموال بعد الآن للحزب الليبرالي الحاكم بسبب عدم إطلاق رئيس الوزراء جاستن ترودو دعوة لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأعلنت المجموعة انسحابها من نادي لورييه، الطبقة العليا من المانحين، بسبب عدم إبداء ترودو اهتماما يذكر بالقانون الدولي أو أطفال غزة على ما يبدو.

ونقلت الهيئة عن المجموعة قولها في رسالة إلى الحزب “بقلوب مكسورة، يجب أن نغادر نادي لورييه. فكرة أن هذا الوضع سوف يُنسى خلال عامين هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر وغير حكيمة بالنسبة للحزب”.

وتظهر استطلاعات الرأي تخلف الليبراليين ذوي التوجهات اليسارية عن المحافظين قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول 2025.

وأعلن ترودو في أكثر من تصريح أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم المميت الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولكنه بدأ في تشديد لهجته تدريجيا مع تزايد عدد القتلى جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال الشهر الماضي إن “قتل النساء والأطفال والرضع” في القطاع الفلسطيني يجب أن يتوقف.

ويشكل المسلمون نحو خمسة بالمئة من سكان كندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

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