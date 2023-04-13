كندا وكوريا الجنوبية تبحثان تبادل المعلومات الأمنية

أفاد مصدر بالحكومة الكندية اليوم الخميس بأن كندا وكوريا الجنوبية ستعقدان مباحثات بشأن اتفاق لأمن المعلومات لتسهيل تبادل معلومات المخابرات وتعزيز الروابط الأمنية.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ستعلن عن الأمر خلال زيارة رسمية إلى سول الأسبوع الجاري.

والاتفاق المقترح من شأنه السماح بتبادل معلومات المخابرات وبالتعاون الدفاعي على مستويات أعلى وتمكين شركات كندية من إبرام بعض عقود الشراء.

وقال المصدر “في ضوء التحديات الحالية للأمن العالمي والنظام الدولي القائم على القواعد، هذا التعاون هو الأكثر أهمية”.

كانت كندا قد أعلنت عن اتفاق مماثل لتبادل المعلومات مع اليابان في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وستزور جولي طوكيو بعد كوريا الجنوبية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، أطلقت الحكومة الكندية استراتيجية متعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وخصصت 2.3 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار) لتعزيز الأمن العسكري والإلكتروني في المنطقة.

وذكرت أوتاوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنها سترسل طائرة عسكرية إلى اليابان لدعم تنفيذ عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كوريا الشمالية.