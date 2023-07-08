كنز مسيل للعاب.. ماذا وجد الأمن الروسي بمنزل قائد فاغنر؟!

رغم انتهاء تمرد زعيم فاغنر إلا أن تداعياته لازالت حاضرة أمام سيد الكرملين، حيث داهمت السلطات الروسية قصرا يملكه يفغيني بريغوجين قائد “مجموعة فاغنر” في مدينة سانت بطرسبرغ، وعثروا فيه يوم مداهمته في 24 يونيو الماضي على “كنز مسيل للعاب” معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة، إضافة لجوازات سفر مزورة، وتم الإفراج عن صورها الثلاثاء الماضي فقط.

وكشفت عملية التفتيش التي شنتها أجهزة الأمن الروسية على قصر بريغوجين عن صور أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد أظهرت صور التقطتها قوات الأمن ونشرت في وسائل الإعلام الروسية، خزانة مليئة بالشعر المستعار بألوان وأشكال مختلفة إلى جانب عشرات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب وجوازات سفر مختلفة وأسلحة وذخائر.

ونشرت صور لبريغوجين وهو يرتدي شعرا مستعارا في عدة مناسبات، ويزعم أنها أخذت من ألبومه الشخصي، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصور كانت على مكتبه الخاص.

وفي إحدى الصور يظهر قائد فاغنر مرتديا زيا رسميا وهو يضع لحية مزيفة ويقف أمام أعلام الجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر.

كذلك، ارتدى بريغوجين ربطة على رقبته ووضع لحية بنية وشعرا مستعارا، فيما ظهر في صورة أخرى وهو يرتدي زيا عسكريا وقبعة يخرج منها شعرا مستعارا.

وجرى تسريب الصور في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال البعض إن ارتداء بريغوجين لللشعر المستعار ربما كان بغرض التنكر خلال تنقلاته.

من جانبها، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن التقييم الأولي يشير إلى أنها حقيقية وأخذت عبر التقاط صور للصور الأصلية الموجودة على جهاز رقمي أو هاتف ذكي.

كما بينت الصحيفة أن الصور جاءت بجودة منخفضة لكن التفاصيل الموجودة على وجه بريغوجين، مثل التجاعيد على جبينه وخطوط الوجه كانت متسقة في جميع الصور.

كذلك تبين الصحيفة أن شعرا مستعارا واحدا على الأقل ارتداه بريغوجين في إحدى الصور، كان مطابقا تماما لشعر مستعار وجد في خزانته أثناء المداهمة.

يشار إلى أن قائد فاغنر كان أعلن في يونيو الماضي، بشكل مفاجئ دخول قواته الأراضي الروسية وتوجههم نحو العاصمة موسكو.

إلا أنه بعد ما يقارب الـ 24 ساعة دخلت بيلاروسيا على خط الوساطة بين بريغوجين وموسكو، لتنتهي تلك المغامرة المفاجئة والقصيرة بـ”نفي” قائد فاغنر إلى الأراضي البيلاروسية.

فيما خيّر بوتين عناصر فاغنر إما بالخروج إلى بيلاروسيا، أو الانضمام للقوات الروسية، أو العودة إلى بيوتهم.