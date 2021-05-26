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كهرباء غزة تحذر من كارثة جراء انهيار قطاعات حيوية

26 - مايو - 2021
محطة توليد الكهرباء بغزة

محطة توليد الكهرباء بغزة

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حذرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع الراهن جراء زيادة نسبة العجز إلى مستوى كبير، ما ينذر بانهيار وشيك لقطاعات حيوية؛ بسبب تعطل الخطوط واستمرار رفض الاحتلال صيانتها وإدخال الوقود إلى القطاع.

وقالت الشركة في بيان إنها تنظر بـ”خطورة بالغة لاستمرار منع حكومة الاحتلال لأعمال صيانة خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وعدم السماح لطواقم الكهرباء الإسرائيلية بالوصول لأماكن الأعطال وإصلاحها منذ بداية العدوان بالإضافة إلى إعاقة جهود ومساعي استئناف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم أبو سالم من خلال المنحة القطرية”.

وأكدت الشركة أن “النقص الشديد في مواد الصيانة لديها لن يمكنها من مواصلة أعمالها في إصلاح واستبدال آلاف الأعطال التي طالت جميع مكونات شبكاتها نتيجة العدوان، وهي بحاجة ماسة للعديد من تلك المواد بشكل عاجل لتتمكن من مواصلة أعمالها”.

وحملت الشركة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية المباشرة عن حياة آلاف المدنيين والمسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية وقطاع الصرف الصحي، حيث أن نسبة التلوث في مياه البحر المتوسط الساحلية بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة فيه نظرا لتوقف عدد كبير من مضخات المياه العادمة وعدم قدرة أحواض تجميعها على استيعاب كميات إضافية”.

وتحاول شركة توزيع الكهرباء توفير كهرباء للمواطنين لمدة 3-4 ساعات يوميا مقابل 20 ساعة فصل؛ بسبب شح كمية الطاقة المتوفرة.

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