كوارث المناخ.. مقتل 40 على الأقل إثر فيضان بحيرة جليديّة في الهند

أعلن مسؤولون حكوميون لرويترز اليوم الجمعة، أنّ 40 شخصًا على الأقل قُتلوا من جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا في الهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين.

وفاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضان كبير قالت السلطات إنّه أثر على حياة 22 ألف شخص.

وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال في جنوب آسيا يعزى إلى تغير المناخ.

وذكر مسؤولون في سيكيم أنّ عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس. فيما قال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لرويترز إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه.

بدوره، أعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.