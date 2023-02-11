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كوبا تستعد لارسال مسعفين إلى تركيا وسوريا

منذ 39 دقيقة
عمال الإنقاذ في هاتاي التركية

عمال الإنقاذ في هاتاي التركية (رويترز)

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استعدت كوبا أمس الجمعة 10\2\2023 لإرسال عاملين في مجال الرعاية الصحية إلى تركيا وسوريا، لتنضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من الدول التي تقدم مساعدات إنقاذ ومساعدات طبية للمنطقة بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات الكوبية في هافانا إن 32 مسعفا يستعدون للتوجه إلى تركيا، كان السفير السوري غسان عبيد قال لوسائل الإعلام الكوبية التي تديرها الدولة إن 27 مسعفا كوبيا سيتوجهون إلى سوريا.

وتطوعت دول في جميع أنحاء العالم لإرسال عاملين في مجال الرعاية الصحية ومساعدات للمنطقة التي تعرضت لأعنف زلزال منذ 20 عاما.

وترسل كوبا “جيوشها من أصحاب المعاطف البيضاء” إلى مواقع الكوارث وتفشي الأمراض في جميع أنحاء العالم منذ ثورة 1959 اليسارية.

وبلغ عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي أكثر من 23700.

    المصدر :
  • رويترز

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