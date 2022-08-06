السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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كوبا.. صاعقة تتسبب في حريق هائل في منشأة لتخزين الوقود

منذ 40 دقيقة
انفجار خزان وقود- أرشيفية

انفجار خزان وقود- أرشيفية

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انفجر صهريجان لتخزين الوقود بالقرب من ميناء للناقلات العملاقة في ماتانزاس في كوبا صباح اليوم السبت في أعقاب حريق اشتعل طيلة الليل بعد أن ضربت صاعقة أحد الصهريجين مساء أمس الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي إن 49 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار الصهريج الثاني. وجرى بالفعل إجلاء المدنيين من المنطقة.

وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال ميراندا في تغريدة على تويتر إن أحد المصابين في حالة حرجة وسبعة في حالة “خطيرة”.

وكتب الرئيس ميجل دياز-كانيل على تويتر قبل الانفجار الثاني قائلا إن عمال الإطفاء “يحاولون تجنب انتشار النيران وأي تسرب للوقود” في خليج ماتانزاس.

وبحلول صباح اليوم السبت، بدا الحريق خارجا عن السيطرة تماما، مما يهدد صهاريج تخزين الوقود المجاورة.

وتعاني كوبا من انقطاعات يومية في التيار الكهربائي ونقص في الوقود، ومن المرجح أن يؤدي فقدان الوقود ومنشآت التخزين إلى تفاقم الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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