كوبيتش يكشف آلية الانتخابات العامة المقبلة في ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إنه يجب العمل على إتمام المصالحة الوطنية في البلاد، وتنظيم الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف كوبيتش، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والتي قدم فيها إحاطة بشأن التطورات السياسية الأخيرة، إلى أن ”الانتخابات الليبية ستجرى وفق الاتفاق الدستوري الذي عقد بين مجلس النواب والدولة“.

وبين أنه بحسب هذا الاتفاق ”يجب عمل استفتاء على الدستور وفي حال تعثر ذلك عندها ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بناء على الإعلان الدستوري الناتج عن لجنة فبراير 2014، وفقا لقانون انتخابي يسنه مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة“.

وأشار إلى أنه ”في حال تعثر عمل استفتاء على الدستور، قبل الانتخابات المقبلة، ستجرى الانتخابات وفق قانون يضعه مجلسا النواب والدولة، ووقتها سيتم انتخاب رئيس ليبيا بالاقتراع الحر المباشر وبأغلبية ساحقة“.

وذكر أن ”المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، نجحت مع فريق البعثة في وضع خارطة طريق لليبيا عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وأوضح كوبيتش، أن ”قادة ليبيا الجدد يجب عليهم السعي لتنفيذ التعهدات التي اشتملت عليها خارطة الطريق، بشكل يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي“.

وأكد أن ”ليبيا بحاجة ضرورية إلى دعم متواصل من مجلس الأمن والأمم المتحدة للوصول إلى الاستقرار المنشود“.

وبين المبعوث الأممي أن ”الحكومة الجديدة ملزمة بالعمل وفق خارطة الطريق المتمثلة في إعادة توحيد البلاد وإتمام وقف إطلاق النار ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات أو إدماجها“.