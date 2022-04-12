الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كودرين: الاقتصاد الروسي في طريقه نحو اكبر انكماش

12 - أبريل - 2022
وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين

وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين

A A A
طباعة المقال

على اثر الحرب التي تشنها القوات الروسية على اوكرانيا، والعقوبات التي لاحقت الدوله والاقتصاد الروسي، قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المئة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و 2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة، ونقلت عنه قوله إن “التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المئة”.

وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المئة في عام 2021.
وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة في المئة و15 في المئة هذا العام

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة غازبروم الروسية
بوتين: غازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
السفير العراقي
بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟