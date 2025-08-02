كوديلكو التشيلية تحرز تقدما لإنقاذ عمال محاصرين في منجم نحاس

عناصر الأمن التابعة لشركة كوديلكو التشيلية تغلق مدخل مجمع منجم النحاس إل تينينتي بعد الإبلاغ عن فقدان عدة عمال في وحدة أنديسيتا عقب وقوع زلزال في مايتينيس، تشيلي، 1 أغسطس 2025. رويترز

قالت شركة كوديلكو التشيلية المنتجة للنحاس إن فريق الإنقاذ تقدم أربعة أمتار من أصل 20 مترا أمس الجمعة للوصول إلى خمسة عمال محاصرين داخل منجم إل تينينتي للنحاس بعد هزة أرضية كبيرة.

وقال روبن ألفارادو الرئيس التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة إنه لم يجر التواصل مع العمال المحاصرين حتى الآن.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 درجة يوم الخميس حوالي الساعة 05:30 مساء بالتوقيت المحلي في وحدة أنديسيتا الجديدة بالمنجم، وأسفر عن مقتل شخص واحد.

وصرح أندريس موزيك، المدير العام لمنجم “إل تينينتي” في رانكاغوا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب سانتياغو، بأن ما لا يقل عن 100 شخص يشاركون في البحث عن العمال بعد قرابة 12 ساعة من وقوع الحادث.

وقال للصحافيين “حتى الآن، لم نتمكن من التواصل معهم. الأنفاق مغلقة، فقد انهارت”.

وكان العمال المحاصرون يعملون على عمق يزيد عن 900 متر عندما وقع الانهيار، وقد تم تحديد موقعهم بدقة باستخدام معدات متخصصة.

وصرح مايكل ميراندا، شقيق العامل المفقود جان البالغ 31 عاما، لوكالة فرانس برس إن عائلاتهم تتوق لمعرفة أخبارهم.

وقال أمام مكاتب شركة التعدين الحكومية العملاقة “كوديلكو” في رانكاغوا “لم يشرحوا لنا شيئا”، مضيفا أن زوجة أخيه حامل “ولم يتواصل معها أحد من الشركة للتحدث. لا يوجد دعم نفسي أو أي شيء.”