الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوروما الصين.. من جديد ارتفاع في عدد الاصابات بشكل كبير

منذ 5 دقائق
كورونا في الصين

كورونا في الصين

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 444 إصابة مصحوبة بأعراض و 650 بلا أعراض.

وسجلت الصين 939 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 399 إصابة مصحوبة بأعراض و540 بلا أعراض، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 232109 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض، وأظهرت بيانات السلطات المحلية أن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات جديدة.

ولم تسجل شنتشن مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد أي إصابات جديدة أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تكشف عن مخطط روسي "خطير" يتعلق بأكبر محطة نووية في أوروبا
دونالد ترامب
بعد مداهمة مكتبه.. ترامب يتوجه لأنصاره بطلب "غريب"!
حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا
‭‬أسوأ حريق في تاريخها.. كوبا تنجح في السيطرة على حريق مستَعر منذ 5 أيام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان