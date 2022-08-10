كوروما الصين.. من جديد ارتفاع في عدد الاصابات بشكل كبير

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 444 إصابة مصحوبة بأعراض و 650 بلا أعراض.

وسجلت الصين 939 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 399 إصابة مصحوبة بأعراض و540 بلا أعراض، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 232109 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض، وأظهرت بيانات السلطات المحلية أن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات جديدة.

ولم تسجل شنتشن مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد أي إصابات جديدة أيضا.