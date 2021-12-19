كورونا.. أحدث أرقام الإصابات والوفيات حول العالم

سجلت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم ارتفاعا إلى 274 مليونا و542 ألفا و269 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و366 ألفا و785 حالة، فيما تعافى 246 مليونا و344 ألفا و781 حالة.

ارتفاع الوفيات والإصابات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و739536 بعد تسجيل 29348 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108233 بعد تسجيل 180 وفاة جديدة.

455 وفاة في أمريكا

خلص إحصاء أجرته وكالة “رويترز” إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا ارتفع السبت، إلى 809116 من 808661 في اليوم السابق، وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن 455 شخصا.

ووفقا للإحصاء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 75383 على الأقل الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50.87 مليون، مقارنة مع 50.80 مليون في اليوم السابق.

الصين تسجل 83 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، انخفاضا من 125 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 44 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.

وسجلت معظم الحالات المحلية الجديدة السلطات في مقاطعة تشجيانج الشرقية بواقع 31 حالة.

وسجلت الصين 41 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 100284 إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل 2530 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و268 وفاة جديدة السبت، ما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة جراء الجائحة في البلاد إلى 297835.

البرازيل تسجل 153 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 153 وفاة جديدة بكوفيد-19 و3323 إصابة بفيروس كورونا.

غير أن الإحصاءات الصادرة بالبلاد غير محدثة، إذ لا تزال الوزارة تجد صعوبة في التوفيق بين أرقامها بعد واقعة تسلل إلكتروني استهدف أنظمتها قبل أكثر من أسبوع.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد نحو 618 ألفا، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد أمريكا.