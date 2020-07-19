كورونا..أكثر من 14 مليون إصابة والوفيات تتجاوز الـ600 ألفا حول العالم

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تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 14.16 مليون شخص، في حين تجاوزت الوفيات 600 ألف حالة، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة و3,698,209 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.

وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و765437 حالة إصابة.

جنوب أفريقيا تحتل المركز الخامس

واحتلت جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جنوب أفريقيا، السبت، تسجيل إصابة 13 الفا و 285 شخصا جديدا بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 350 ألفا و879 حالة، ما يضعها في الترتيب قبل بيرو ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في أفريقيا.

وتأتي جنوب أفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا ويبلغ عدد سكان كل دولة من تلك الدول منفردة أكبر من جنوب أفريقيا البالغ عدد سكانها 57 مليونًا.

كندا.. 111559 إصابة وقرابة 9 آلاف وفاة

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 111 ألفا و559 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، السبت، بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8884 حالة، بينما تعافى 98 ألفا و281 مصابا حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا، وسجلت كندا 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة.

المكسيك.. العدد الحقيقي أكبر بكثير

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 338913 حالة وحالات الوفاة إلى 38888 حالة.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.