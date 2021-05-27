كورونا عالميا.. أكثر من 169 مليون إصابة و3 ملايين و512 ألفا و497 وفاة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، حيث ارتفعت حصيلة الفيروس، الخميس، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 169 مليونا و93 ألفا و368 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و512 ألفا و497 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 150 مليونا و722 ألفا و266 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سلالات متحورة في روسيا

قال كامل حفيظوف، عالم الأوبئة رئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، إنه تم رصد ظهور سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس كورونا على غرار السلالة البريطانية وسلالة جنوب أفريقيا، مؤكدا أنه لا يزال من المبكر حاليا الحديث عن تأثيرها على البشر.

وقال حفيظوف لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء: “لقد رأينا مؤخرًا عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية سواء في روسيا بشكل عام أو في موسكو، وهو أمر متوقع تمامًا نظرًا لخصائصه. كما أن هناك بعض السلالات الروسية المحلية من الفيروس، والتي تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوبية الأفريقية، ولكنه من السابق لأوانه القول إن لديها تأثيرات مختلفة معينة على البشر”.

وأشار إلى أن من السابق لأوانه إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع البيانات الكافية.

وفيات جديدة في الهند

سجلت الهند 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.

19 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء ، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الإصابات الجديدة محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 22 من 13 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91038 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.