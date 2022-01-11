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كورونا.. أكثر من 175 ألف وفاة في بريطانيا منذ بدء الجائحة

11 - يناير - 2022
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 175 ألف شخصا في بريطانيا، منذ بدء الجائحة في أواخر شهر ديسمبر عام 2019.

وأظهرت بيانات حكومية بريطانية أن أكثر من 175000 شخص في المملكة المتحدة، سجلت على شهادات وفاتهم أن سبب الوفاة هو كوفيد-19، وذلك منذ بداية جائحة كورونا.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، تم تسجيل ما مجموعه 176035 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك جميع الحالات التي تم فيها ذكر كوفيد-19 في شهادة وفاة شخص ما، إما كسبب رئيسي للوفاة أو كعامل مساهم.

وقال المكتب إنه تم تسجيل 8477 حالة وفاة في إنجلترا وويلز، في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وتجاوز العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 50000 في 22 مايو 2020، ووصل إلى 100000 في 6 يناير 2021 و150000 في 8 مارس 2021.

وتجاوز عدد الوفيات 100000 في 22 يناير 2021 ووصل إلى 150000 في 6 يناير من هذا العام.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.

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