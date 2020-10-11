كورونا.. أكثر من 37 مليون إصابة حول العالم والوفيات في ارتفاع

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم مسجلا أرقام كارثية ، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر أمل للوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل .

تفصيلا، حصد فيروس كورونا المستجد أرواح مليون و77 ألفا و507 أشخاص في العالم حتى الأحد ، بلغ عدد الإصابات 37 مليونا و470 ألفا و751 إصابة, بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 مليونا و115 ألفا و866 متعافيا ، وفقا لأحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروس عالميا صباح الأحد .

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

3483 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 322864، بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

150 ألف وفاة في البرازيل

تجاوزت البرازيل، السبت، عتبة 150 ألف وفاة بـ(كوفيد-19)، في وقت يبدو أن الجائحة تتراجع ببطء في البلاد.

وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليونا، ما لا يقل عن 150,198 وفاة بـ(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 5 ملايين إصابة، حسب أرقام وزارة الصحة البرازيلية، ما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا من الجائحة بعد الولايات المتحدة.

21 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد حالة الإصابة التي لا تظهر عليه أعراض تراجعت من 39 قبل يوم إلى 23 حالة. وكل هذه الحالات وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في بر الصين الرئيسي 85557 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

135 وفاة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.