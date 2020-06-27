كورونا.. أكثر من 498 ألف وفاة والإصابات تلامس حاجز الـ10 ملايين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بلغت وفيات كورونا حول العالم 498,284 ألف شخص ، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و965 ألف و869 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و400 ألفاً و539 مصاباً.

وفي هذا التقرير آخر المستجدات وأبرز إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أمريكا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز، تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.

وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت زهاء 9 آلاف إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية بالولاية.

كما منع جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا المقاطعات من إعادة فتح اقتصاداتها لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات.

وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين مسجلة نحو 6 آلاف إصابة، الخميس.

كما سجلت الولاية أيضا عددا قياسيا لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين.

وأوى الفيروس بحياة 125 ألف أمريكي تقريبا وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

الهند

أعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف في البلاد التي سجلت رقما قياسيا بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.

وقالت السلطات إن عدد الإصابات بلغ 509 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات بمرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس إلى 15 ألفا و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال يوليو المقبل.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في العالم في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير.

وفي إطار جهودها لكشف المصابين، طلبت سلطات نيودلهي من 33 ألف عامل صحي فحص نحو مليوني شخص في مناطق في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة.

لكن البلاد التي تضم 1,3 مليار نسمة تستعد لموجة جديدة كبيرة من الإصابات في الأسابيع المقبلة.

بريطانيا

قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وسترفع الحكومة أيضا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وستسهل الإجراءات على البريطانيين السفر للخارج لقضاء العطلات، وتأتي في ظل بحث الوزراء عن سبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وقالت متحدثة باسم الحكومة “نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم…لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر”.

الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تأكدت إصابة 21 حالة منها 17 حالة في العاصمة بكين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن اللجنة القول إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83483 شخصا، في حين استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 687 حالة إلى 193243 في المجمل.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد 6 حالات ليصل إلى 8954 إجمالا.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 5441 إصابة جديدة بفيروس كورونا و719 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 208392 إصابة و25779 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

روسيا

أعلنت روسيا السبت تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما يبقى الحالات الجديدة دون الـ7 آلاف لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ أواخر أبريل/نيسان.

وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 627646 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 188 شخصاً توفوا بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ .8969