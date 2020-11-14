كورونا..أكثر من 53 مليون إصابة و1.3 وفاة حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد ، انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها العديد من الدول لكبح جماح الفيروس .

توفي 1.309.408 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 53.746.944 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 37.523.973 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

568 وفاة و5558 إصابة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 568 وفاة و5558 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 97624 وفاة و997393 إصابة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المعلن.

18 إصابة جديدة بالصين.. و “صفر” وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعا من 8 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، موضحة أنها سجلت 10 إصابات جديدة بلا أعراض، نزولاً من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ”كوفيد-19″ 86325 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

29 ألف إصابة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، الجمعة، إنها سجلت 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة.

وسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية خمسة ملايين و810652 حالة إصابة و164737 وفاة في المجمل.

إصابات ألمانيا تتجاوز 775 ألفاً

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 22461 حالة إلى 775556 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 178 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12378.