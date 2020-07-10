كورونا..ارتفاع الإصابات في ألمانيا وتسجيل حالات جديدة بكوريا الجنوبية

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يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التمدد والانتشار وتسجيل المزيد من الأرقام القياسية .

وتوفي 557 ألفا و504 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 12 مليونا و394 ألفا و651 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و225 ألفا و75 مصابا، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

ارتفاع إصابات ألمانيا لـ198178

أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 395 لتصل إلى 198178.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 6 حالات ليصل إلى 9054.

إصابات كوريا الجنوبية تصل إلى 13338

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13.338.

كما جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة الخميس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.