كورونا..الإصابات تتجاوز الـ46 مليون حول العالم

تجاوت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز الـ46 مليون إصابة، وسط تحذير من منظمة الصحة العالمية من الارتفاع المقلق بإصابات الفيروس التي يشهدها العالم .

تفصيلا ، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 46 مليونا و394 ألفا و12 إصابة، الأحد.

وبلغ عدد الوفيات مليونا و200 ألف و397 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 33 مليونا و487 ألفا و667 حالة شفاء.

أزمة في مستشفيات أوروبا

سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع، مع بدء موجة التفشي الثانية.

والبلدان الأكثر تضررا هي الجمهورية التشيكية، حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا بـ57 وبلجيكا بـ51 وبولندا بـ39.

وتستند هذه الأرقام إلى المعلومات التي تزودها المستشفيات في 35 من 52 دولة أوروبية، بينها معظم الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

وبالإجمال يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.

والبلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا، حيث ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات بنسبة 97%، وبلجيكا بنسبة 81%، والنمسا 69%، وإيطاليا 65%.

والدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في عدد الخاضعين للعلاج هي الجبل الأسود، بعد ارتفاع سابق.

24 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 31 أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وذكرت أن 21 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

407 وفيات جديدة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.

إصابات جديدة في جنوب أفريقيا

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 773 ألفا و912 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفا و230 حالة وفاة.

“صفر” إصابات في أستراليا

قال مسؤولو الصحة في أستراليا إن البلاد لم تسجل أي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، لأول مرة منذ ما يقارب 5 أشهر.

وأكد المسؤولون أن الطريق يمهد لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولم تسجل ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا وشهدت أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، أي إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.