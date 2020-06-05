كورونا.. البحرين تسجل 437 إصابة جديدة وتعافي 1054 حالة بالكويت

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سجلت مملكة البحرين 437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة على حسابها عبر تويتر، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة توزعت على 182 حالة لعمالة وافدة، و 247 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 8 حالات قادمة من الخارج.

وأكدت الصحة البحرينية تعافي 743 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 8471.

الكويت.. شفاء 1054 حالة جديدة من كورونا

ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الجمعة، إلى 18277، بعد تسجيل 1054 حالة شفاء جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، إن ”التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى، خلال اليومين المقبلين.