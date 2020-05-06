السلطات الصحية السودانية… 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت السلطات الصحية السودانية، اليوم الأربعاء، 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 والإصابات إلى 853.

في المقابل، سجلت السلطات الصحية تماثل 10 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 80.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4 وفيات و100 إصابة جديدة بالفيروس، أي أن الأرقام المسجلة اليوم تشير إلى انخفاض في الإصابات واستقرار في عدد الوفيات.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 نيسان المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.