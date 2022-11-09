كورونا الصين.. تسجيل 8335 إصابة جديدة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء أن الصين سجلت 8335 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر\تشرين الثاني، من بينها 1346 إصابة مصحوبة بأعراض و6989 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 7691 إصابة من بينها 890 ظهرت عليها أعراض و6801 بدون أعراض، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي 266359 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض حتى الثامن من نوفمبر\تشرين الثاني.

وفي العاصمة بكين، أظهرت بيانات أنها سجلت 32 حالة مصحوبة بأعراض و48 بدون أعراض، ارتفاعا من 31 حالة مصحوبة بأعراض و33 بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، في حين رصدت أربع حالات بدون أعراض، ارتفاعا من ثلاث في اليوم السابق.

وفي شينزين، مركز التكنولوجيا في الجنوب، رُصدت ثلاث حالات إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، مقابل إصابة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب أيضا 91 حالة جديدة مصحوبة بأعراض و2546 حالة بدون أعراض، مقارنة مع 114 حالة مصحوبة عرضية و2263 حالة بدون أعراض في اليوم السابق ، حسبما قالت السلطات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة.