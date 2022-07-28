الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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كورونا الصين.. 626 إصابة جديدة

منذ دقيقتين
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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سجلت الصين 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 تموز 2022، من بينها 119 بأعراض و507 بدون أعراض.

يقارن هذا مع 703 إصابات جديدة في اليوم السابق منها 120 إصابة مصحوبة بأعراض و 583 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة، مما أبقى الحصيلة في البلاد عند 5226.

وحتى 27 يوليو تموز، أكد البر الرئيسي للصين تسجيل 229185 إصابة بفيروس كورونا ظهرت عليها أعراض.

وقالت الحكومة المحلية إن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن شنغهاي سجلت ثلاث إصابات محلية جديدة ظهرت عليها أعراض، مقارنة مع حالتين في اليوم السابق مقارنة مع حالتين في اليوم السابق، و 11 إصابة محلية بدون أعراض، مقابل 14 حالة في اليوم السابق.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في شنغهاي خارج مناطق الحجر الصحي، مقارنة بحالة واحدة في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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