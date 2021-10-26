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كورونا.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ مارس

26 - أكتوبر - 2021
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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أعلنت بريطانيا،الثلاثاء، تسجيل 263 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ الثالث من مارس 2021.

وأظهرت البيانات تسجيل 40954 إصابة جديدة، ارتفاعا من 36567 حالة الاثنين.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.

وشهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور “دلتا”.

ويتزايد عدد الإصابات بشكل متسارع إذ قفزت الحالات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 17 بالمئة مقارنة بسبعة أيام سابقة.

وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها جراء تحور جديد ناتج عن المتحور دلتا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أن أعداد الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا قد ترتفع إلى 100 ألف حالة يوميا، لكن الحكومة لن تلجأ إلى تطبيق ما يعرف بالخطة البديلة بشأن إجراءات الطوارئ في الوقت الحالي.

وتابع جاويد في مؤتمر صحافي: “نتابع البيانات بدقة ولن نطبق الخطة البديلة للإجراءات الطارئة في الوقت الراهن لكن سنواصل توخي اليقظة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات”.

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