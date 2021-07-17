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كورونا.. بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية للإصابات منذ يناير

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2021 7:45 مساءً
بريطانيا تسجل أرقام مرتفعة بكورونا

بريطانيا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت بريطانيا، اليوم السبت،تسجيل 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير كانون الثاني عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة.

وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم السبت، إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

وقال في تغريدة: “هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID”، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

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