كورونا.. تحذير من تفشي متحورين فرعيين جديدين من أوميكرون

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين (بي إيه.4 وبي إيه.5) من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

قال المركز إنه على الرغم من أن معظم دول الاتحاد الأوروبي اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين فإن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات.

وحذر المركز من أنه لا يبدو أن السلالتين (بي إيه.4 وبي إيه.5) تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال في بيان على موقع المركز الإلكتروني “الزيادة المسجلة للسلالتين بي إيه.4 وبي إيه.5 تشير إلى أنهما ستكونان سائدتين”.

الصين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

سجّل بر الصين الرئيسي 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض، بحسب ما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

كم أعلنت الصين في اليوم السابق عن تسجيل 275 إصابة جديدة منها 134إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض. ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وتم الإعلان حتى الآن عن 224882 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض، في بر الصين الرئيسي.

وسجلت العاصمة بكين 29 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 34 إصابة في اليوم السابق و22 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 31 إصابة في اليوم السابق.