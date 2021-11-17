كورونا.. تدهور الوضع الوبائي في ألمانيا

أعلن عمدة مدينة ميونيخ ديتر رايتر، إلغاء سوق الكريسماس وسط التدهور السريع للوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال رايتر، “الوضع المأساوي في عياداتنا والنمو المتسارع للعدوى الجديدة لايترك لي أي خيار آخر..اي شيء أو حدث آخر سيكون غير مسؤول، وسيؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة، علاوة على ذلك، سيكون سيء خاصة لجميع العاملين في عياداتنا، الذين يعملون بأقصى قدراتهم “.

وأوضح أنه في موقع سوق الكريسماس المنظم في الساحة المركزية في ميونيخ – مارينبلاتز – من المستحيل تحديد عدد الضيوف والتأكد من الامتثال لما يسمى بقاعدة G2، والتي بموجبها لا يمكن الالتقاء سوى بالأشخاص الذين تم تطعيمهم .. لذلك اضطرت السلطات المحلية إلى إلغاء سوق الكريسماس”. في الوقت نفسه، أوضح رايتر أن إدارة المدينة تدرس دفع تعويضات لمنظمي الحدث، الذين سيتكبدون خسائر مالية جسيمة.

كما أشار العمدة إلى أن إقامة أسواق خاصة لعيد الميلاد أمر ممكن تماما مع وجود عدد محدود من الزوار والامتثال لقاعدة “G2plus” ، التي تفترض القبول فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو المرضى الذين لديهم اختبار سريع سلبي لفيروس كورونا.

في سياق متصل أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5.129.950خمسة ملايين بعد تسجيل 52826 إصابة جديدة في ارتفاع قياسي جديد.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 98274 بعد تسجيل 294 وفاة جديدة.