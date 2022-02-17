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كورونا تضرب روسيا: 790 وفاة خلال يوم واحد

17 - فبراير - 2022
روسيا تسجل أرقام جديدة بكورونا

روسيا تسجل أرقاماً جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن رصدها 180662 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 179284 إصابة في اليوم السابق.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا إنه سجلت 790 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 748 حالة وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 185082 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 172489 مريضا في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (16595 حالة) وتليها العاصمة موسكو (9705 حالات) وإقليم كراسنويارسك (7617 حالة).

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 14 مليونا و840502 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 343173 حالة وفاة و11 مليونا و828475 حالة شفاء.

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