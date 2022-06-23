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كورونا حول العالم.. إليكم آخر إحصائيات الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات

منذ 5 دقائق
العالم يتجه للتعايش مع كورونا

العالم يتجه للتعايش مع كورونا

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 538.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و733675​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات   عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة     1012819           86426606
الهند                    524903            43331645
البرازيل                 669390            31818827
فرنسا                   149228            29903717
ألمانيا                   140464            27471424
المملكة المتحدة     177977            22239475
روسيا                   805973            18406485
كوريا الجنوبية         24474              18298341
إيطاليا                  167892             18014202
تركيا                    98996               15085742

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات
41 – العراق         25229          2334375
46 ‬‬‬‬- الأردن          14068          1698316

    المصدر :
  • رويترز

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