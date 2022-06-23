كورونا حول العالم.. إليكم آخر إحصائيات الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 538.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و733675.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 1012819 86426606
الهند 524903 43331645
البرازيل 669390 31818827
فرنسا 149228 29903717
ألمانيا 140464 27471424
المملكة المتحدة 177977 22239475
روسيا 805973 18406485
كوريا الجنوبية 24474 18298341
إيطاليا 167892 18014202
تركيا 98996 15085742
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
41 – العراق 25229 2334375
46 - الأردن 14068 1698316