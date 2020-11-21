كورونا حول العالم..الإصابات تلامس الـ58 مليون وهذا عدد الوفيات

يستمر فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، وسط مخاوف من ارتفاع الأرقام مع دخول فصل الشتاء .

وتوفي 1,377,745 شخصا على الأقل بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت.

وجرى تسجيل 57,910,511 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 40,108,847 مصابا حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

رقم قياسي في اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية، السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان وصل إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، عند 2418 حالة.

وحققت اليابان، التي سجلت أقل من 2000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، نجاحاً نسبياً في احتواء الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستخدام الواسع للكمامات.

لكن المخاوف تتزايد بشأن زيادة الإصابات مجددا، حيث تبدأ الدولة عطلة نهاية أسبوع لمدة 3 أيام، نظرا لأن يوم الإثنين هو عيد الشكر للعمال، وهو عطلة وطنية.

6 ملايين إصابة في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنَّ الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطت 6 ملايين إصابة، الجمعة، لتصبح الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ثالث بلد بالعالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند.

وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 168 ألفا و613 حالة.

6426 إصابة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 6426 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

16 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بتراجع عن 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن 7 من تلك الحالات منقولة محلياً وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعاً من 14 حالة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ”كوفيد- 19″ في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

23 ألف حالة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 حالة جديدة.

وكشفت البيانات عن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.