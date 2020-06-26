كورونا حول العالم.. رقم “قياسي” في أمريكا و17296 إصابة جديدة بالهند

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يواصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من ضحاياه ، حيث توفي 491 ألفاً و868 شخصاً على الأقل بالفيروس حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و714 ألفاً و951 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و250 ألفاً و218 مصاباً، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

أمريكا تسجل رقما قياسيا في الإصابات الجديدة

أوقف حاكم ولاية تكساس الأمريكية مؤقتا إعادة فتح الولاية، الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات فيما سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6 آلاف حالة في يوم واحد.

وارتفعت الحالات في أنحاء الولايات المتحدة بما لا يقل عن 39818 يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في يوم واحد للوباء.

17296 إصابة جديدة في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 17296 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و407 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 490401 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 15301 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 285637 حالة.

ارتفاع إصابات الصين إلى 83462

أعلنت لجنة الصحة الصينية، الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، الخميس، انخفاضا عن 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن من بين هذه الإصابات، كانت 11 حالة في بكين بانخفاض عن 13 في اليوم السابق.

247 ألفا و486 إصابة في إسبانيا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 247 ألفا و486 إصابة حتى صباح الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 28 ألفا و330، في حين تماثل للشفاء 150 ألفا و376 من المصابين.

وحتى الخميس، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين في المجمل 83462 حالة.

تعافي 176 ألفا و764 حالة في ألمانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في ألمانيا إلى 193 ألفا و371 حالة حتى صباح الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 8940 حالة، وتعافى 176764 شخصا من المصابين حتى الآن.

ارتفاع وفيات فرنسا إلى 29 ألفا و755

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 199 ألفا و343 إصابة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس إلى 29 ألفا و755، وتماثل للشفاء 75 ألفا و475 مصابا.

166 ألف حالة شفاء في أفريقيا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أفريقيا بلغ 347 ألفا و932 حالة.

وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 166 ألفاً و120 حالة، فيما بلغت الوفيات بالقارة 9070 وفاة.

روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة

أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أول زيادة يومية تقل عن مستوى 7 آلاف حالة منذ أواخر أبريل/ نيسان.

وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 620794 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 176 شخصا توفوا بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى ‭‭‭‭‬‬‬‬8781.

ارتفاع إصابات إيطاليا إلى 239 ألفا و706

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 239 ألفا و706 حالة حتى صباح الجمعة بتوقيت مدينة ميلان، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 34 ألفا و678 وفاة، فيما تماثل 186 ألفا و725 من المصابين للشفاء.