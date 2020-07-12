كورونا حول العالم.. نحو 13 مليون إصابة و 564 ألف وفاة

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تواصل معظم دول العالم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد رفع معظم الدول القيود التي فرضتها لمواجهة الوباء وعودة النشاط الاقتصادي بالإضافة للتطور الذي للفيروس حسب ما أكدته معظم الدراسات والأبحاث العلمية .

أشار إحصاء لوكالة “رويترز” إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 563,869 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134,659 وفاة و3 ملايين و262,964 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 71,469 حالة وفاة ومليون و839,850 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها 820,916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22,123 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720,547، وإن لم تتجاوز وفياتها 11,205.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 44,798، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 320,407.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34,945 حالة، لكنها حلت في المركز الثالث عشر في قائمة الإصابات بواقع 242,827.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30,004 حالات، بيد أن ترتيبها جاء السادس عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 205,898.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28,403 وفيات، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث الإصابات بتسجيل 271,762 إصابة.