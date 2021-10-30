الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا حول العالم.. نحو 246 مليون إصابة و أكثر من 5 ملايين وفاة

30 - أكتوبر - 2021
إصابات كورونا تواصل الارتفاع

إصابات كورونا تواصل الارتفاع

A A A
طباعة المقال

يواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم، حيث ارتفعت حصيلة المصابين، السبت، إلى 245,98 مليون شخص، وذلك طبقاً لإحصاء أجرته وكالة رويترز.

وبلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 5 ملايين و 219 ألف حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة والبرازيل والهند، على التوالي، قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات. أما على الصعيد العربي، فيأتي العراق والمغرب والأردن، على التوالي، في صدارة قائمة عدد الإصابات المسجلة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 11965 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و394 وفاة جراء كوفيد-19.

وتقول بيانات الوزارة إن البرازيل سجلت أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 607462.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 4001 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و320 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و802287 إصابة والوفيات إلى 287951 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إنه من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعاً من 64 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعاً من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعاً من 23 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97080 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و580663 بعد تسجيل 21543 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95696 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟