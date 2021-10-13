كورونا دفع 100 مليون شخص حول العالم لهاوية الفقر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن انتشار وباء كورونا “دفع أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر”.

“غوتيريش”، قال أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي إن الجائحة خلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل، بحسب “غوتيريش”، مؤكدا أن “التضامن العالمي غير موجود عمليا وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة”.

واعتبر أن “عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم الى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار”.

الأمين العام ذكر أن “المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة واقلها نموا”.

وأدت جائحة كورونا المستجد إلى خسائر مدمرة في الوظائف والدخل في جميع أنحاء العالم، مما أثر على مئات الملايين وهددهم بالجوع وفقدان المدخرات والوظائف.

بوحلول ديسمبر /كانون الأول، توقعت الأمم المتحدة أن يحتاج عدد قياسي من الناس (235 مليون شخص) إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بزيادة قدرها 40 في المائة تقريبا عن عام 2020 ويعزى ذلك بالكامل إلى انتشار جائحة كورونا.