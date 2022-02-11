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كورونا روسيا: ارتفاع متواصل في الاصابات

11 - فبراير - 2022
ارتفاع بإصابات كورونا في روسيا

ارتفاع بإصابات ووفيات كورونا في روسيا

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في ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي، تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ200 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 203949 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 197076 إصابة أمس الخميس و183103 إصابات الأربعاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (22070 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (18541 حالة) ومقاطعة موسكو (8967 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا منذ أمس في روسيا بواقع 722 حالة وفاة (مقابل 701 وفاة في اليوم السابق)، بينما تماثل 112236 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و731794 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 338813 حالة وفاة و11 مليونا و21633 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 84.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 80.4 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.1%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور “أوميكرون” سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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