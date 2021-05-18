كورونا عالمياً.. أكثر من 164 مليون إصابة و3 ملايين و404 آلاف و457 وفاة

يواصل وباء كورونا انتشاره حول العالم، حاصداً أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و279 ألفا و345 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و404 آلاف و457 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و4 آلاف و248 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ارتفاع إصابات فرنسا

هدأ الضغط على المستشفيات الفرنسية التي تستقبل مرضى “كوفيد-19” لكن التراجع في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس المستمر منذ أسبوعين وصل إلى نهايته.

وسجلت وزارة الصحة 3350 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، بزيادة 1.74 بالمئة مقارنة بيوم الإثنين الماضي.

وقالت السلطات الصحية إن 4186 فردا يرقدون في وحدات الرعاية الفائقة، حتى الإثنين، بتراجع 69 حالة، مسجلة انخفاضا لليوم الرابع عشر على التوالي.

وسجلت فرنسا 196 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 108 آلاف تقريبا.

22 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الصين سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات واردة من الخارج.

وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90894 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ارتفاع وفيات البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 29916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة بسبب “كوفيد-19″، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.66 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 43653.