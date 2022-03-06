كورونا عالمياً.. أكثر من 445 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 6 مليون

طغت أخبار الحرب الأوكرانية على تطورات جائحة كورونا، حيث ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم إلى 445,497 مليون نسمة، وبلغ عدد الوفيات 6,015 مليون شخص، وفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 329 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 329 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، السبت، صعودا من 281 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا ارتفاعا من 102 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 209 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 166 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى السبت 110868 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

116889 إصابات جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 15 مليونا و790989 بعد تسجيل 116889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 124102 بعد تسجيل 51 وفاة جديدة.

220 وفاة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، تسجيل 8688 إصابة مؤكدة و220 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5 ملايين و563080 وعدد الوفيات إلى 319824 منذ بدء الجائحة.

ارتفاع وفيات البرازيل إلى 651927

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 59253 إصابة جديدة بفيروس كورونا و672 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن 29 مليونا و33052 إصابة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 651927، وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات بسبب الجائحة على مستوى العالم.