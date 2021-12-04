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كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز 264 مليون والوفيات تلامس 5.5 مليون

4 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2021 7:52 صباحًا
ارتفاع أرقام كورونا العالمية

ارتفاع أرقام كورونا العالمية

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شهدت أرقام فيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا في معظم دول ومناطق العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز” أن أكثر من 264.31 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي ضحايا الفيروس 5 ملايين و494352 شخصا.

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويعتمد إحصاء “رويترز” على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:

– الولايات المتحدة
– الهند
– البرازيل
– المملكة المتحدة
– روسيا
– تركيا
– فرنسا
– إيران
– ألمانيا
– الأرجنتين

أما ترتيب الدول العربية عالميا من حيث عدد الإصابات:

– العراق 25
– الأردن 42
– المغرب 45
– الإمارات 48
– تونس 49

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