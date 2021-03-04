كورونا عالميًا.. نحو 2 مليون و572 ألف وفاة بفيروس كورونا

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 115 مليونا و765 ألفا و634 إصابة، الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و571 ألفا و757 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 91 مليونا و468 ألفا و853 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيات قياسية في البرازيل

سجّلت البرازيل، لليوم الثاني على التوالي، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 1,910 وفيات، بحسب بيانات رسمية أكّدت تدهور الوضع الوبائي في البلاد.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة الصحة، والتي يقول كثير من العلماء إنها لا تعكس الواقع الفعلي للوضع الوبائي في البلاد، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان 259,271 وفاة.

والبرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 71,704 إصابات جديدة بالفيروس، في ثاني أسوأ حصيلة يومية منذ بدأ الوباء بالتفشّي في هذا البلد.

وكانت البرازيل سجّلت، الثلاثاء، حصيلة ضحايا يومية قياسية بلغت 1,641 وفاة.

وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، ارتفع معدّل الوفيات اليومية إلى 1,331 حالة وفاة.

80.5 مليون جرعة لقاح في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة منحت 80 مليونا و540474 من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى، الأربعاء، ووزعت ‭ 107‬ملايين و28890 جرعة.

وأضافت أن حصيلة اللقاحات تخص كلا من شركتي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقا للإحصاء المسجل في الثاني من مارس آذار، فإن المراكز منحت 78631601 جرعة من اللقاحات ووزعت 102353940 جرعة.

وقالت المراكز إن 52855579 شخصا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات بينما حصل 26957804 أشخاص على الجرعة الثانية بحلول, الأربعاء.

وأكدت المراكز أنه جرى منح ما يصل إجمالا إلى 7218655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل.