كورونا.. فرنسا تسجل أقل عدد وفيات يومية في 7 أشهر

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، الأحد، عن وفاة 70 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتمثل هذه الحصيلة أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر.

كما انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في سبعة أيام إلى ما دون 13 ألفا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة اليوم أيضا أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض لليوم العشرين على التوالي، بواقع 29 حالة ليصبح 3515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل خمسة أسابيع.

وتخفف فرنسا العزل العام تدريجيا منذ بداية مايو وتأمل في رفع كل القيود الباقية بنهاية يونيو.

وتخضع فرنسا حاليا لإغلاق ثالث، وهو محدود أكثر من الجولات السابقة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل بين وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة نحو 20 ألفا، ما يقارب نصف مستوى إصابات الشهر الماضي، بينما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أقل من خمسة آلاف الشهر الماضي.

وحذر بعض الخبراء من أن فتح البلاد بوتيرة سريعة للغاية قد ينذر بتفش جديد، لكن حملة التطعيم في البلاد تصاعدت بسرعة بعد انطلاقة بطيئة في كانون الثاني/يناير.