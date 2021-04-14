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كورونا في أمريكا.. 559741 حالة وفاة وأكثر من 31 مليون إصابة

14 - أبريل - 2021
أمريكا تواصل تسجيل الأرقام القياسية بكورونا

أمريكا تواصل تسجيل وفيات وإصابات جديدة بكورونا

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 559 ألفا و741 حالة حتى أمس الاثنين.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 31 مليونا و76891 حالة حتى أمس، ارتفاعا من 31 مليونا و15033 في التقرير السابق.

وتواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 4.6 مليون شخص يوم الأحد.

وحسب المراكز الأمريكية، تم تطعيم أكثر من 183 مليون شخص في أنحاء البلاد حتى الآن.

وتلقى 45% من البالغين في البلاد جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 27% من البالغين بالجرعتين.

وشهدت الفترة الماضية انخفاض في عدد الوفيات اليومي وعدد من يتلقون العلاج في المستشفيات إلى أدنى مستوى .

ونحو 19 في المئة من إجمالي وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم حدثت في الولايات المتحدة وهي نسبة كبيرة للغاية إذا أخذنا بالاعتبار أن عدد السكان هناك يمثل أربعة في المئة فقط من سكان العالم.

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