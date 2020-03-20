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كورونا في أميركا.. خطة الدعم: 1000 دولار لكل أميركي بالغ و500 دولار لكل طفل

كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيفين منوشين، عن بعض تفاصيل خطة الدعم للمواطنين في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، وذلك لمساعد السكان في مواجهة تداعيات كورونا.

 

وقال الوزير، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، إن خطة الدعم تتضمن دفعات مباشرة بقيمة 1000 دولار لكل أميركي بالغ و500 دولارا لكل طفل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، في حال أقر الكونغرس الخطة.

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وأضاف، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عازم على تقديم هذا الدعم.

وترى الإدارة الأميركية أن تقديم دعم مالي للأسر الأميركية أفضل طريقة لدعم الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت الأربعاء إن خطة الدعم الأميركية تتضمن تقديم أموال لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة على دفعتين خلال شهري نيسان وأيار القادمين.

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